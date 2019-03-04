Понедельник, 4 Марта 2019 12:08

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал интервью кувейтскому информационному агентству "Куна", в котором позитивно высказался об Астанинском процессе. Об этом со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства сообщает РИА Новости.



"Что касается астанинского формата, то он на практике доказал свою эффективность. Напомню, что именно в результате решений, принятых на Международных встречах по Сирии в Астане, в САР были созданы зоны деэскалации, существенно снижен уровень насилия, созданы условия для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. По итогам Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, который также состоялся по инициативе астанинской "тройки", был запущен межсирийский политпроцесс", - подчеркнул в интервью министр.



Астанинский процесс, по его словам, стал своего рода отправной точкой для формирования Конгресса сирийского национального диалога, над реализацией итогов которого активно работают российские, иранские и турецкие дипломаты.

"Вопросы, связанные с дальнейшей стабилизацией обстановки в САР, продвижением политического урегулирования, включая формирование Конституционного комитета, обсуждались в ходе состоявшегося 14 февраля в Сочи очередного саммита астанинских гарантов", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.



Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах САР продолжается зачистка от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

