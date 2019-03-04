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 Понедельник, 4 Марта 2019 12:05
Наира Бадалян

Поздравительное послание Пашиняна по случаю Дня дипломата: Сегодня у нас есть исключительная солидарность для продвижения общенациональной повестки

Поздравительное послание Пашиняна по случаю Дня дипломата: Сегодня у нас есть исключительная солидарность для продвижения общенациональной повестки

АрмИнфо.. Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание по случаю Дня дипломата.  Как сообщает аппарат премьер-министра РА, в послании говорится:  "Уважаемые дипломаты!  Поздравляю вас с Днем дипломата Республики Армения.

Примечательно, что ваш профессиональный праздник взаимосвязан с важнейшим событием в истории армянского народа и армянской государственности, когда триколор Республики Армения был поднят перед штаб-квартирой ООН, и тем самым осуществилась многовековая мечта нашего народа - юридическое и символическое подтверждение позиции и места Армении в большой семье суверенных государств.

Приоритеты внешней политики, незыблемость безопасности Армении и Арцаха, достоинство граждан и воля к достижению лучшего будущего страны - это ценности, которые лежат в основе вашей деятельности и должны привести вас к новым успехам.  Во внешнеполитической повестке Армении есть серьезнейшие вопросы, которые имеют первоочередное и жизненно важное значение для нашего государства. Нашей позицией по отношению к этим вопросам обусловлены  нормальное развитие, безопасность и международный авторитет Армении.

В настоящее время Армения проводит смелые и необратимые реформы в самых различных сферах общественной жизни. Вы - дипломаты, также имеете важную миссию в этом процессе в контексте материализации всего того потенциала во внешнеполитической сфере, который был систематизирован произошедшей в нашей стране ненасильственной бархатной революцией.

После бархатной революции с одной стороны перед нашей страной встали новые вызовы, а с другой - появились беспрецедентные возможности. Сегодня Армения на международной арене достигла самого высокого рейтинга. Каждый визит, каждая встреча - яркие свидетельства этого. Произошедшие и продолжающиеся изменения в Армении до сих пор удостаиваются самых высоких оценок мирового сообщества. Все это мы должны суметь материализовать внешнеполитическими и экономическими достижениями Дорогие дипломаты, Нашей совместной миссией является становление Армении страной права и справедливости, истины и важнейших ценностей - свободы, демократии, верховенства права и защиты прав человека, и мы не отступим от этой миссии ни на один миллиметр.  На данный момент нашей важнейшей миссией является трансформация политической революции в экономическую. Усиление экономического компонента внешней политики Армении является сегодня одной из наших неотложных задач, и МИД играет большую роль в этом вопросе. Мы также должны наилучшим и всеобъемлющим образом представить на международной арене все возможности, созданные в Армении для улучшения предпринимательской среды.  Уважаемые дипломаты, Сегодня у нас есть исключительная солидарность для продвижения общенациональной повестки, чтобы претворить в жизнь цели и стремления по укреплению нашей государственности. В этом контексте я ожидаю от вас последовательной и преданной работы.  Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю вам новых отважных идей и неиссякаемой энергии на пути их реализации во благо усиления нашего государства и процветания народа".

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