Понедельник, 4 Марта 2019 01:28

АрмИнфо. Принципиальная и разумная политика Ирана основана на разрешении карабахского конфликта между Азербайджанском Республикой и Арменией путем диалога. Об этом, как сообщает иранское агентство ИРНА заявил накануне официальный представитель МИД ИРИ.

Пресс-секретарь МИД Ирана в ответ на вопрос азербайджанского издания о недавнем визите премьер-министра Армении в Тегеран заявил, что Иран считает стабильность, безопасность и экономическое развитие Азербайджана, Армении и других соседних стран всеобщим прогрессом этого чувствительного региона.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в среду с двухдневным визитом посетил Иран. У Тегерана дружественные отношения с соседними странами, включая Армения и Азербайджан.

«Как я уже неоднократно говорил, позиция Исламской Республики по всем соседним странам ясна. Первый приоритет внешней политики ИРИ считается соседними странами. Мы заинтересованы в установлении крепких отношений с соседями, согласно взаимном уважении, без вмешательства во внутренние дела и усилиям по развитию связей. На наш взгляд, отношения Ирана с любой страной из соседей, несомненно, не будут затрагивать интересы другой страны», пояснил он.



Касеми отметил, что отношения Ирана с Арменией и Азербайджаном не должны подвергаться влиянию карабахского конфликта, подчеркнув необходимость разрешения карабахского вопроса путем переговоров.



«Присутствие премьер-министра Армении на спортивном комплексе «Арарат» и встреча с армянской общиной Ирана не является необоснованным актом, но несомненно, показ некоторых плакатов о карабахском конфликте на армянском языке в этом комплексе считается произвольным и неприемлемым действием», - заявил Касеми, добавив, что Исламская Республика Иран никак не подтверждает такие акты.