Понедельник, 4 Марта 2019 01:04

АрмИнфо. Советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон отказался отвечать на вопрос о поддержке Вашингтоном диктаторских режимов по всему миру на фоне стремления Вашингтона к смене правительства в Венесуэле.

Во время воскресного интервью в эфире CNN ведущий Джейк Тэппер вступил в полемику с Болтоном по поводу его неоднократных призывов к отставке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого советник Трампа называет «диктатором», и напомнил о поддержке Вашингтоном «союзных диктаторов в таких странах, как Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ».

В ответ на вопрос журналиста «Не сводит ли поддержка США других диктаторов в мире на нет эти аргументы (против Мадуро – ред.)?» Болтон сказал лишь: «Нет, я не думаю, что это так».

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о признании председателя Национальной ассамблеи (парламент) Венесуэлы Хуана Гуаидо так называемым временным президентом страны вместо Николаса Мадуро. Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы и принес присягу. Это произошло в ходе его выступления перед участниками антиправительственного митинга в Каракасе.

В ответ Мадуро заявил о полном разрыве дипломатических отношений с Соединенными Штатами, а американским дипломатам дал 72 часа на то, чтобы покинуть Венесуэлу. Хуана Гуаидо в качестве так называемого временного президента Венесуэлы признали США, Канада, ряд латиноамериканских стран, Израиль, Австралия.

В поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро выступили Россия, Иран, Куба, Турция, Эквадор, Никарагуа, Беларусь, Китай. 20 мая 2018 года в Венесуэле прошли внеочередные выборы президента.

По итогам голосования Николас Мадуро был переизбран на пост главы государства на новый шестилетний срок. Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы 10 января 2019 года. «Группа Лимы» (несколько государств Латинской Америки и Канада) заявила, что эти выборы не соответствуют международным стандартам.