Понедельник, 4 Марта 2019 00:54

АрмИнфо. Армения продолжит «борьбу» в вопросе либерализации визового режима с Евросоюзом. Об этом в эфире общественного телеканала заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, Армении удается, как ей кажется, достаточно успешно реализовывать требования существующих соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. «Мы уделяем особое внимание качественной реализации процессов в рамках этих соглашений. Но, мы также придаем серьезное значение либерализации визового режима, которая позволит нашим гражданам свободно передвигаться, а также укрепить и упростить контакты между людьми», - сказал министр.

По убеждению Мнацаканяна, институциональных возможностей Армении достаточно для того, чтобы противостоять тем вызовам, на которые указывают европейские партнеры по части миграционных потоков, безопасности границ, и Армения готова и дальше их укреплять с тем, чтобы убедить партнеров в том, что Ереван готов к либерализации. Однако, по его словам, в Армении не готовы смириться с дальнейшим оттягиванием сроков начала диалога в этом вопросе по политическим мотивам.

Вместе с тем глава МИД Армении затруднился сказать, когда же будет дан старт диалогу, заверив, что этот вопрос находится на повестке внешнеполитического ведомства, и работы в этом направлении ведутся в ежедневном режиме.

Отметим, что 17 декабря 2012 года было подписано соглашение об упрощении визового режима между Арменией и ЕС, вступившее в силу с 1 января 2014 года. Соглашение ускорило процедуру выдачи виз в консульствах стран Евросоюза, находящихся в Ереване.

Теперь решение о предоставлении визы принимается в течение десяти дней, а в экстренных случаях - в течение двух и менее дней. Кроме того, соглашение предусматривает и сокращение списка необходимых для получения визы документов. Цена визы после подписания соглашения сократилась до тридцати пяти евро против шестидесяти евро, которые отдавали туристы до ратификации соглашения.

Ещё одним существенным плюсом упрощённого визового режима является бесплатная виза, предоставляемая детям до двенадцати лет, а также инвалидам и сопровождающим их лицам. Данный документ предполагает введение упрощенного порядка получения виз для въезда в страны Шенгенской зоны для членов официальных делегаций, журналистов, бизнесменов, учёных, спортсменов, школьников и студентов, близких родственников граждан Евросоюза, а также для людей, который отправляются в страны Евросоюза для лечения. Участники различных международных конференций, программ обмена и прочих общественных мероприятий международного характера тоже смогут получать визы по упрощённому режиму.

В целом, список различных категорий населения, которые получат возможность посещать Евросоюз по упрощённой схеме достаточно обширен. Облегчён и процесс предоставления мультивиз, который ранее был излишне сложным и длительным.

Граждане Армении с дипломатическими паспортами и вовсе освобождаются от необходимости получения визы.

Упрощение схемы выдачи виз коснулось и сроков пребывания граждан Армении на территории стран Евросоюза. Теперь этот срок составляет девяносто дней на протяжении каждого периода в сто восемьдесят дней.

Вместе с тем, также было подписано соглашение о реадмисии. Армянская сторона неоднократно подчеркивала необходимость начала второго этапа переговоров по либерализации визового режима, однако ЕС пока не дал "зеленый свет" процессу.