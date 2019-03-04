Понедельник, 4 Марта 2019 00:45

АрмИнфо. Армения четко сформулировала причины отправки гуманитарной миссии в Сирию. Об этом в эфире общественного телеканала заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Глава МИД заверил, что данный шаг имеет жизненно важное значение для Армении. «В Сирии есть гражданское население, в том числе и армянское, которое нуждается в этом. У нас есть возможности, которые мы можем направить для содействия гражданскому населению Сирии в преодолении тех трудностей, с которыми они сталкиваются», - сказал министр, добавив, что этот шаг был осуществлен с четким пониманием того, что это делаться в таком регионе, где существует множество противоречий. При этом он добавил, что эта деятельность будет продолжена.

Напомним, что 8 февраля в Алеппо приступила к работе гуманитарная миссия Армении в составе 83 человек, на которую возложены задачи по разминированию вне зоны боевых действий, противоминному информированию населения и оказанию медицинской помощи жителям Алеппо. Американское посольство распространило заявление госдепа США, в котором Вашингтон подверг критике данный шаг Еревана. В заявлении также отмечается, что Вашингтон не поддерживает сотрудничество между Арменией и Россией при осуществлении этой миссии. Москва, напротив, высоко оценила этот шаг Еревана.