Понедельник, 4 Марта 2019 00:25

АрмИнфо. Экономическое направление, наряду с остальными, находится в числе приоритетов внешнеполитического ведомства Армении. Об этом в эфире общественного телеканала заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

«Армения работает в направлении диверсификации энергетической безопасности. Интересная повестка существует с Ираном. С Евросоюзом мы также будем работать в разных направлениях, в том числе и по этому направлению, а также по части соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве (CEPA). Мы уже находимся в процессе реализации соглашения, вне зависимости от того, когда все члены ЕС ратифицируют CEPA. Все течет в естественном русле, и мы ничем не ограничены», - сказал он.

Вместе с тем Мнацаканян напомнил о расширенной повестке сотрудничества с Россией и членстве Армении в Евразийском экономическом союзе, которая открывает более широкие возможности.

Глава МИД сообщил о намерении также посетить Африку, где также есть новые и интересные возможности.

Говоря о транзитных возможностях Армении и принципе «не навредить отношениям с партнерами», Мнацаканян в очередной раз заверил, что официальный Ереван неоднократно заявлял о том, что не намерен выстраивать отношения с одними партнёрами за счет других партнеров. «Наши цели не направлены против кого-либо. Если наши цели сталкиваются с более широкими геополитическими интересами – то для нас это вызов, который мы принимаем и который требует того, чтобы мы своей вовлеченностью обеспечили наши приоритеты. Мы не можем позволить себе противоречия в таком регионе, который и так не чувствует недостатка в этом. Мы не можем поставить под еще большую угрозу нашу безопасность, в тех условиях, когда в международной повестке и так множество вызовов, но мы также не может отказаться от продвижения собственных интересов », - заверил глава МИД Армении, добавив, что все риски просчитаны.