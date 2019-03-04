Понедельник, 4 Марта 2019 00:04

АрмИнфо. Распоряжением Президента Туркменистана вице-премьер, министр иностранных дел Рашид Мередов 3-5 марта командируется в Румынию для участия в специальной встрече министров иностранных дел Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Туркменистана по проекту создания международного транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море. Об этом сообщает Туркменпортал.

На состоявшемся заседании Правительства глава государства был проинформирован о подготовке к встрече, которая состоится 4 марта в Бухаресте, сообщает Государственное информагентство Туркменистана.

На повестку дня специальной встречи руководителей внешнеполитических ведомств Туркменистана, Азербайджана, Грузии и Румынии будет вынесен ряд соответствующих вопросов, в частности, касающихся наращивания грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца, стимулирования сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами, в том числе с Европейским союзом, создания четырёхсторонней рабочей комиссии по реализации данного проекта и др.

В целях повышения качества транспортных услуг предусматривается обсуждение возможностей использования цифровых технологий и налаживания информационного обмена. По результатам встречи планируется принять итоговый документ – Бухарестскую декларацию.

Подчеркнув роль и значение транспортного сектора как одного из ключевых векторов мирового прогресса, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что наличие современной, интегрированной, сбалансированной и высокотехнологичной инфраструктуры в данной сфере является объективной необходимостью в контексте достижения Целей устойчивого развития. Это отвечает стратегическим интересам всего международного сообщества, выступает неотъемлемым условием укрепления мирохозяйственных связей, стимулирования инвестиционной деятельности, обеспечения экономического роста и социального благополучия.

Со своей стороны, Туркменистан выдвигает конкретные предложения, направленные на формирование комбинированных транзитно-транспортной и логистической систем, сказал Президент. Речь идёт о создании разветвлённой мультимодальной инфраструктуры, охватывающей пространства Каспийского бассейна, континентальной Евразии с выходом на морские терминалы Черноморского и Балтийского регионов, Южной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В числе инициированных важных проектов – транспортный коридор по маршруту Афганистан-Туркменистан-Азербайджан-Грузия-Турция, который имеет большие перспективы для того, чтобы в будущем превратиться в торгово-экономический и культурный мост между Азией и Европой.

Акцентировав внимание на значении проекта создания международного транспортного коридора Каспийское море – Чёрное море, Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал вице-премьеру, руководителю МИД конкретные поручения по надлежащей подготовке к участию в предстоящей встрече в Бухаресте.