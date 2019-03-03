Воскресенье, 3 Марта 2019 23:59

АрмИнфо. Сегодня в нагорно-карабахском процессе не ведется переговоров вокруг какого-либо документа. Об этом в эфире общественного телеканала заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По словам армянского дипломата, начиная с мая прошлого года, Армения ни на минуту не затягивала переговорный процесс, о чем ни однократно подчеркивалось. «Уже в июне новое правительство имело контакты с посредниками, в июле на уровне министров иностранных дел Армении и Азербайджана, в сентябре состоялась уже вторая встреча на уровне глав МИД и встреча Пашинян-Алиев с конкретными результатами, за этим последовала встреча в Санкт-Петербурге. В январе состоялась встреча на уровне глав МИД и контакты на уровне Алиев-Пашинян в Давосе.

Всё это для нас имело цель – четко вовлечься в переговорный процесс и конкретизировать подходы правительства относительно мирного процесса. Наша логика до сих пор заключалась в этом, и мы продолжим усилия по исключительно мирному разрешению проблемы. Нужно исключить альтернативу мира», - сказал Мнацаканян, при этом добавив, что это вовсе не означает отсутствия решительности у какой-либо из армянских сторон.

Глава МИД еще раз подчеркнул, что Армения продолжит последовательно работать в направлении мирного урегулирования конфликта, при этом учитывая те посылы, которые отправляет Арцах.