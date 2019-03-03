Воскресенье, 3 Марта 2019 23:49

АрмИнфо. У премьер-министра Армении нет мандата от народа Арцаха по вопросу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Об этом в эфире Первого общественного телеканала заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, премьер-министр Армении достаточно четко сформулировал те подходы, которые касаются переговоров по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха. «Знаете, премьер также четко объяснил, что из себя представляет мандат главы исполнительного органа Армении - кем дан этот мандат и как премьер-министр может реализовать этот мандат. Премьер-министр Армении наделен мандатом, данным гражданами Республики Армения и он будет по этой части выполнять свои функции.

Самое важное в том, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства Армении, что Армения ни в коем случае не отказывается от выполнения обязательств по своей части в качестве переговорной стороны. «Мы всегда подчеркивали и утверждали, что Армения была и остается основным гарантом безопасности Арцаха, потому, что ничего иного в этом мире нет», - подчеркнул Мнацаканян, и в этом контексте добавив, что «все, что сегодня есть – это система безопасности, построенная своими руками, и иной системы или механизма не существует».

«Для нас вопрос касается конкретно безопасности, притом физической безопасности народа Карабаха, - подчеркнул глава МИД, - возврата к прошлому нет и не может быть». Он отметил, что когда Армения говорит о статусе Арцаха, она имеет ввиду именно это, нет возврата к прошлому и вопрос безопасности – приоритетный. «Не будет ситуации, когда мы вновь поставим под угрозу безопасность наших соотечественников, жизнь народа Арцаха. И мы это объясняли множество раз. В 1994 году была создана система, которая обеспечивает одно – физическую безопасность, и наши утверждения о статусе исходят именно из этого. Не может быть возврата к прошлому, поскольку не может быть какой-либо ситуации, когда мы навредим этой безопасности. Этого не будет», - решительно подчеркнул Мнацаканян.

Армянский дипломат заверил, что Армения по своей части обязательств остается решительной и не пытается создать образ того, что она пытается усложнить процесс или направить свои обязательства в иные русла. Он в очередной раз подчеркнул, что Армения привержена своим обязательствам и переговоры ведет по своей части. «Но если мы хотим результатов, то должны учитывать реальность – у премьер-министра Армении нет мандата от народа Арцаха», - сказал Мнацаканян.

На ремарку о том, нет ли несоответствия в том, что предыдущие власти тоже не имели мандата, но фактически вели переговоры от имени Арцаха, министр выразил убеждение, что все, кто отмечает это несоответствие не учитывают ту реальность, которая сложилась сегодня – «премьер Армении посредством выборов получил мандат именно от граждан Республики Армения, и он может говорить за граждан страны - от Тавуша до Сюника.