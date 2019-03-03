Воскресенье, 3 Марта 2019 23:09

АрмИнфо. Фактор диаспоры в политике Армении, правительства и внешнеполитического ведомства является одной из основных и важных направлений. Об этом в эфире общественного телеканала заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

Он констатировал, что программа правительства основана на четырех важнейших направлениях: сохранение и развитие армянской идентичности; содействие развитию национального и диаспорального потенциала; использование потенциала всех армян для развития Армении и, конечно же, содействие репатриации.

«Мы, конечно же, не можем всех заставить вернуться в Армению, но мы можем призывать, поощрять и содействовать этому процессу», - подчеркнул Мнацаканян.