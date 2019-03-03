Воскресенье, 3 Марта 2019 23:05

АрмИнфо. За 28 лет независимости, внешнеполитическое ведомство Армении – это тот институт, который формируется и развивается в условиях суверенитета. Об этом в эфире Первого общественного канала заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

По его словам, день дипломатической службы в РА отмечают 2 марта, поскольку именно в этот день в 1992 году Армения стала полноправным членом ООН, суверенным государством, каковых в тот период было немногим больше 170.

«Тогда, мы начинали свою деятельность в своеобразных условиях: маленькое государство, с маленькими возможностями и опытом. И мы начали не только развивать нашу дипломатию, но и параллельно с этим наши возможности», - сказал глава армянского внешнеполитического ведомства, констатировав, что сегодня уже есть разработанные институциональные механизмы в этой области и главная задача в том, чтобы углубить профессиональные навыки этой службы.

По его словам, профессиональная служба – эта работа, требующая навыков, знаний, возможностей, институциональной силы.

На ремарку о том, что прежде на дипломатическую службу назначались лица, не имеющие ничего общего с карьерной дипломатией, и изменилась ли эта логика, Мнацаканян заверил, что если проанализировать назначения последнего периода, то станет очевидно, что в этом вопросе приоритет полностью отдается профессионалам, карьерным дипломатам. «Уверен, что мы продемонстрируем результат этих назначений. Это один из элементов наших реформ. Сегодня Министерство проходит через процесс реформ. За 27 лет мы сформировали прочный институт, и на этой прочной основе мы сегодня углубляем профессиональные навыки», - подчеркнул глава МИД Армении.

На вопрос о том, что армянская дипломатия со времен независимости была прочно связана с вопросами безопасности и все действия исходили с учетом этого фактора, и какова ситуация сегодня, главный дипломат Армении подчеркнул, что демократическое государство, правительство, заручившееся народным мандатом и он член этой команды, разделяющий политическую ответственность по итогам выборов, представило программу деятельности, в том числе и по внешнеполитическому направлению, и это программа лежит в основе работы дипломатической службы. «Наш путеводитель сегодня – это программа правительства, которая была утверждена парламентом, и которая своей всеобъемлемостью отражает все наши приоритеты.

В основу этой работы в первую очередь заложена одна важнейшая задача – защита национальных интересов Армении, реализация проармянской политики. Наша программа достаточно большая, и внешняя политика направлена на то, чтобы комплексно и скоординировано использовать международное сотрудничество и иные форматы взаимодействия во благо нашим национальным интересам, реализовывая тем самым программу правительства. И дело за тем, как мы сможем сопоставить наши возможности для выполнения поставленных задач», - сказал Мнацаканян.