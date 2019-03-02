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АрмИнфо. Полиция Армении задержала бывшего главного налоговика Армении, так называемого "суперминистра", одного из богатейших людей страны Гагика Хачатряна.
Полиция Армении пока не выступила с соответствующи заявлением, однако источник АрмИнфо, заслуживающий доверия, подтвердил эту информацию, отметив, что пока Хачатряну не предъявлено обвинений, однако это дело ближайшего времени.
Отметим, что Хачатрян считался одним из самых приближенных лиц Сержа Саргсяна и пользовался особой индульгенцией у бывшего главы государства.
Несмотря на высокие должности, которые он занимал в качестве чиновника в Комитете госдоходв и Министерстве финансов, Хачатрян совершенно не скрывал своего многомиллионного богатства. Он владел большим количеством различных компаний и был конечным бенефициарием одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Армении Ucom, которая, по неподтвержденным данным и по свидетельству некоторых игроков рынка, пользовалась преимуществами безтаможенного ввоза в страну многомиллионного оборудования и налоговыми льготами, создавая на рынке неравные конкурентные условия.
Сегодня вечером Полиция РА подтвердила информацию о задержании Хачатряна!
|Задержан бывший суперминистр Гагик Хачатрян
|По случаю Дня дипломатического работника, президент Армении присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц
|Делегация Международного демократического союза провела встречи с РПА и "Наследие"
|МЧС Армении призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам Горис- Ереван и Сисиан-Горис, где продолжает свирепствовать метель
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 4 марта
|Правительство Армении представило повестку визита Пашиняна в Бельгию
|Армянские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну 30 кг медикаментов
|Джонатан Лакот: Впервые Армения смогла воздать должное памяти 10 жертвам демонстраций 1 марта 2008 года
|"День гражданина" - то ли фейк, то ли абсурд
|Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
|Туркменский бизнес продолжает традицию меценатства в археологии
|МЧС Армении вызволило из снежных заторов на трассах Ереван-Горис и Сисиан-Горис порядка 2000 автомобилей
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|«35 писем сыну» Зейнала Ибрагимова: интервью автора haqqinaz.com (Аудио)
|13-14 марта в Армению приезжает президент Грузии Саломе Зурабишвили
|Состоялась первая встреча нового посла США в Армении и министра иностранных дел РА
|Баку отреагировал на заявление главы СНБ Армении о невозможности территориальных уступок
|Президент и премьер-министр Армении обсудили последние зарубежные визиты
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|Экс-мэр Раздана полностью возместил ущерб государству в размере 102.198.525 драмов и был освобожден из-под ареста
|МЧС Армении провел показательное тактическое учение в IDBank-e
|Владимир Джабаров: То, что Армения направила гуманитарную миссию в Сирию, является смелым и положительным шагом
|Сенатор Игорь Чернышенко: Россия положительно относится к развитию отношений Армении с Ираном
|Армянские депутаты обсудили с делегацией Госсовета Франции вопросы сотрудничества
|Армянские и германские депутаты обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
|Актуальные вопросы армяно-греческой повестки обсудили спикер парламента Армении и посол Греции в РА
|Владимир Джабаров: Положительным является то, что представители молодого поколения в парламенте будут способствовать решению проблем в Армении
|Никол Пашинян: Возврата к прежним нравам не будет
|Дипломат: Швейцария готова оказать поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта
|СНБ: Брату третьего президента Армении Александру Саркисяну предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупных размерах
|Россия экстрадировала в Азербайджан талышского политического деятеля Аббасова
|ЕАЭС начинает все больше политизироваться – Лукашенко
|МГ ОБСЕ: Лидеры Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей в ближайшее время встретиться под их эгидой
|В Кремле уверены в братских и теплых отношениях России и Белоруссии
|Польша запускает первый проект стратегии рынка капитала
|США объявили награду в 1 миллион долларов за информацию о сыне Усамы бен Ладена
|В первый день весны болгары в Армении празднуют Бабу Марту
|С трибуны Европейского парламента расскажут об атмосфере армянофобии в Азербайджане
|Продорганизация ООН в Армении расширит круг бенефициаров по программе укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания
|Прогноз: Ожидать резких прорывов в переговорах о транспортных коридорах через Абхазию и Южную Осетию не приходится
|Иранист: Дополнение сотрудничества между Арменией и Ираном Россией - идеальный шаг с точки зрения повышения региональной значимости страны
|Уорлик: В сложившейся новой ситуации открываются новые возможности для урегулирования карабахского конфликта
|Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет
|Ванецян: Реализуя программы по заселению южных районов Арцаха, мы посылаем миру месседж о невозможности территориальных уступк
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию по картам MasterCard
|Представители партии "Сасна Црер" призывают власти наказать всех виновных в событиях 1 марта 2008 года
|Представитель Армении: И Турция, и Азербайджан, прежде чем говорить о правах человека, должны как минимум улучшить ситуацию в этой области в своих странах
|«Красивые» номера Beeline доступны со скидкой 50%
|Президент Армении почтил память жертв 1 марта 2008 года
|Ночью 1 и 2 марта температура воздуха постепенно понизится на 7-8 градусов
|Никол Пашинян обратился к армянскому народу в связи с годовщиной событий 1 марта 2008 года
|ССС: Снят арест с пенсионного счета экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Ереван: Всем известна реальная цель задержания Карена Казаряна со стороны азербайджанского государства
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Министерство обороны Армении заключило с российской стороной новый оружейный контракт
|Никол Пашинян в Исфахане: Мы не позволим никому использовать нас в качестве разменной монеты в своих геополитических играх
|Валерий Осипян: Если кто-то попытается посягнуть на конституционный строй в стране, то мы примем соответствующие меры
|Валерий Осипян: Оптимизация затронет всю систему полиции
|Валерий Осипян не исключает, что примет участие в шествии, приуроченном к событиям 1 марта 2008 года
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