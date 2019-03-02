Суббота, 2 Марта 2019 23:24

АрмИнфо. Полиция Армении задержала бывшего главного налоговика Армении, так называемого "суперминистра", одного из богатейших людей страны Гагика Хачатряна.

Полиция Армении пока не выступила с соответствующи заявлением, однако источник АрмИнфо, заслуживающий доверия, подтвердил эту информацию, отметив, что пока Хачатряну не предъявлено обвинений, однако это дело ближайшего времени.

Отметим, что Хачатрян считался одним из самых приближенных лиц Сержа Саргсяна и пользовался особой индульгенцией у бывшего главы государства.

Несмотря на высокие должности, которые он занимал в качестве чиновника в Комитете госдоходв и Министерстве финансов, Хачатрян совершенно не скрывал своего многомиллионного богатства. Он владел большим количеством различных компаний и был конечным бенефициарием одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Армении Ucom, которая, по неподтвержденным данным и по свидетельству некоторых игроков рынка, пользовалась преимуществами безтаможенного ввоза в страну многомиллионного оборудования и налоговыми льготами, создавая на рынке неравные конкурентные условия.

Сегодня вечером Полиция РА подтвердила информацию о задержании Хачатряна!