Суббота, 2 Марта 2019 16:32

АрмИнфо.Руководящий состав партии "Наследие" во главе с Раффи Ованнисяном провел встречу с находящейся с визитом в Армении делегацией Международного демократического союза во главе с председателем союза, бывшим президентом Колумбии Андресом Пастрана. Во встрече также участвовали генеральный секретарь Европейской народной партии Антонио Лопес-Истуриз Уайт и секретарь структуры Сезар Роселло.

Как сообщает пресс-служба "Наследии", в ходе встречи были обсуждены внешнеполитические и внутриполитические вопросы, дальнейшее взаимодействие на площадках ЕНП и МДС.

Вышеуказанная делегация также провела встречу в центральном офисе Республиканской партии Армении.

Согласно сообщению офис РПА, встреча состоялась в рамках регионального визита председателя Международного демократического союза. Зампредседателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян высоко оценил сотрудничество Международного демократического союза с всемирной политической семьей и выразил готовность РПА максимально участвовать в деятельности организации. Ашотян обратился к внутриполитической ситуации, региональным проблемам, представил позицию РПА в вопросе урегулирования карабахского конфликта.

Андрес Пастрана подчеркнул, что Международный демократический союз готов содействовать РПА также в будущем, расширив связи на всех

уровнях - политическом, экспертном и т.д. В свою очередь Армен Ашотян подчеркнул важность членства РПА в Европейской народной партии, отметив, что РПА всегда чувствовала поддержку ЕНП и особенно сегодня, на очередном этапе истории партии.