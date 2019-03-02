Суббота, 2 Марта 2019 16:26

АрмИнфо.МЧС Армении призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам Горис-Ереван и Сисиаг-Горис. Об этом сообщает МЧС РА.

В ведомстве напомнили, что из-за сильного ветра и снега на 12 км дороги Горис-Ереван и 28 км дороги Сисиан-Горис машины оказались в снежных заторах. "Движение на этих участках осуществляется с ограничениями. Снегоочистительные и спасательные работы продолжаются. Исходя из соображений безопасности, призываем водителей осуществлять поездки в этом направлении лишь в случаи крайней необходимости, предварительно ознакомившись с ситуацией на дорогах по номеру 911 или на сайте mes.am", - подчеркнули в МЧС.

Как уже ранее сообщало АрмИнфо, накануне МЧС Армении вызволили из "снежного плена" порядка 2000 автомобилей на вышеуказанных участках дорог. Кроме того, с 23:00 часов 1 марта на этих участках дежурят спасатели и полицейские.