Суббота, 2 Марта 2019 15:59

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 3-5 марта с рабочим визитом посетит Бельгию.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе исполнительного органа Армении, в раках визита Пашинян проведет встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

По итогам встреч Пашинян и Туск выступят с заявлением для прессы. Армянский премьер также выступит с речью в комиссии по внешним отношениям СЕ.

В правительстве проинформировали, что предполагается также визит Пашиняна в город Лёвен Фламандского региона, который считается одним из бельгийских университетских центров. Премьер-министр Армении ознакомится с деятельностью образовательных и научно-исследовательских институтов Лёвена, в частности: Католического университета, научно-исследовательского центра IMEC, проектами и деятельностью "Центра здоровья", Офиса трансфера исследований и технологических разработок.

В рамках визита планируется подписать меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки РА и Департаментом Министерства иностранных дел Фландрии, а также между Исследовательским центром IMEC и Фондом "Инкубатор предприятий".

В Брюсселе премьер также встретится с армянской общиной Бельгии.