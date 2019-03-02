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 Суббота, 2 Марта 2019 14:47
Марианна Мкртчян

Армянские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну 30 кг медикаментов

Армянские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну 30 кг медикаментов

АрмИнфо.Сотрудники Комитета государственных доходов (КГД) Армении на контрольно-пропускном пункте "Баграташен" задержали гражданина, который пытался незаконно ввезти в страну порядка 30 кг медикаментов. Об этом сообщили АрмИнфо в пресс-службе КГД РА.

Согласно сообщению ведомства, армянские таможенники обратили внимание на гражданина К.А., которые прибыл в Армению из Грузии на собственной машине. "При осмотре машины, таможенниками из-под переднего сидения были извлечены медикаменты различного вида общим весом в 3.5 кг. Подозревая, что в машине могут быть спрятаны еще лекарства, автомобиль был направлен на более детальный осмотр, в результате чего между газовым баллонном и задним пассажирским сиденьем было обнаружено еще 20 кг лекарств. Еще 6 кг медикаментов были обнаружены при обыске автомобиля устройством "Рапискан". В итоге, из автомобиля было извлечено в общей сложности 29.5 кг медикаментов", - сообщили в КГД, добавив, что по факту сотрудниками таможни был составлен акт.

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