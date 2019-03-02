Суббота, 2 Марта 2019 13:00

АрмИнфо. Впервые Армения смогла воздать должное памяти 10 жертвам демонстраций 1 марта 2008 года. Об этом на своей странице в Facebook написал посол Франции в Армении Джонатан Лакот, опубликовав к записи фото с большим количеством цветов, венков и свеч у памятника Мясникяну.

"Впервые Армения смогла воздать должное памяти 10 жертвам демонстраций 1 марта 2008 года, в полном духе бархатной революции: в спокойствии, достоинстве, рассудительности. И всегда с цветами", - написал французский дипломат.

Напомним, что 1 марта в Армении вспоминали жертв первомартовских событий 2008 года. В Ереване с резиденции премьер- министра стартовало шествие, приуроченное событиям 1 марта 2008 года. Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении сотрудников аппарата правительства и членов семьи прошелся по центральным улицам Еревана в направлении памятника Мясникяну, где 11 лет назад произошли трагические события, унесшие жизни 10 человек. В шествии участвовали тысячи граждан РА. Премьер, члены правительства, участники шествия возложили цветы на площади, прилегающей к памятнику Мясникяну, почтив память жертв первомартовской трагедии 2008 года.

Отметим, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.