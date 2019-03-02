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АрмИнфо. Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 88 лет. Как сообщили в субботу, 2 марта, в больнице Российской академии наук, причиной смерти ученого стала острая сердечно-легочная недостаточность. Об этом сообщает DW.
В ноябре 2018 года Жоресу Алферову стало плохо на заседании Российской академии наук, и он был госпитализирован в связи с гипертоническим кризом.
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который посещал ученого в больнице, незадолго до своей смерти Алферов написал письмо президенту России Владимиру Путину и премьер-министру Дмитрию Медведеву о развитии академической науки в России. По словам Зюганова, ученый в последнее время чувствовал себя нормально.
"Мне казалось, все обошлось, он чувствовал себя нормально, подготовил письмо на имя президента и премьера о развитии академической науки", - цитирует слова политика агентство.
Нобелевская премия за разработку полупроводниковых структур
Жорес Алферов родился 15 марта 1930 года в Витебске. В 1952 году он окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института. На следующий год начал работу в Физико-техническом институте имени Иоффе. Получил ученую степень кандидата, а затем доктора физико-математических наук.
С 1990 года являлся иностранным членом Национальной академии наук США. С 1991 по 2017 годы занимал пост вице-президента РАН. В 2000 году Алферов совместно с немецким ученым Гербертом Крёмером (Herbert Krömer) получил Нобелевскую премию по физике за разработку полупроводниковых структур, используемых в оптоэлектронике.
|По случаю Дня дипломатического работника, президент Армении присвоил дипломатические ранги ряду должностных лиц
|Делегация Международного демократического союза провела встречи с РПА и "Наследие"
|МЧС Армении призывает водителей воздержаться от поездок по автодорогам Горис- Ереван и Сисиан-Горис, где продолжает свирепствовать метель
|"Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 4 марта
|Правительство Армении представило повестку визита Пашиняна в Бельгию
|Армянские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в страну 30 кг медикаментов
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|Скончался лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов
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|Баку отреагировал на заявление главы СНБ Армении о невозможности территориальных уступок
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|Владимир Джабаров: То, что Армения направила гуманитарную миссию в Сирию, является смелым и положительным шагом
|Сенатор Игорь Чернышенко: Россия положительно относится к развитию отношений Армении с Ираном
|Армянские депутаты обсудили с делегацией Госсовета Франции вопросы сотрудничества
|Армянские и германские депутаты обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества
|Актуальные вопросы армяно-греческой повестки обсудили спикер парламента Армении и посол Греции в РА
|Владимир Джабаров: Положительным является то, что представители молодого поколения в парламенте будут способствовать решению проблем в Армении
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|Дипломат: Швейцария готова оказать поддержку мирному урегулированию карабахского конфликта
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|Россия экстрадировала в Азербайджан талышского политического деятеля Аббасова
|ЕАЭС начинает все больше политизироваться – Лукашенко
|МГ ОБСЕ: Лидеры Армении и Азербайджана приняли предложение сопредседателей в ближайшее время встретиться под их эгидой
|В Кремле уверены в братских и теплых отношениях России и Белоруссии
|Польша запускает первый проект стратегии рынка капитала
|США объявили награду в 1 миллион долларов за информацию о сыне Усамы бен Ладена
|В первый день весны болгары в Армении празднуют Бабу Марту
|С трибуны Европейского парламента расскажут об атмосфере армянофобии в Азербайджане
|Продорганизация ООН в Армении расширит круг бенефициаров по программе укрепления продовольственной безопасности и улучшения питания
|Прогноз: Ожидать резких прорывов в переговорах о транспортных коридорах через Абхазию и Южную Осетию не приходится
|Иранист: Дополнение сотрудничества между Арменией и Ираном Россией - идеальный шаг с точки зрения повышения региональной значимости страны
|Уорлик: В сложившейся новой ситуации открываются новые возможности для урегулирования карабахского конфликта
|Лукашенко: Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет
|Ванецян: Реализуя программы по заселению южных районов Арцаха, мы посылаем миру месседж о невозможности территориальных уступк
|Банк ВТБ (Армения) объявляет акцию по картам MasterCard
|Представители партии "Сасна Црер" призывают власти наказать всех виновных в событиях 1 марта 2008 года
|Представитель Армении: И Турция, и Азербайджан, прежде чем говорить о правах человека, должны как минимум улучшить ситуацию в этой области в своих странах
|«Красивые» номера Beeline доступны со скидкой 50%
|Президент Армении почтил память жертв 1 марта 2008 года
|Ночью 1 и 2 марта температура воздуха постепенно понизится на 7-8 градусов
|Никол Пашинян обратился к армянскому народу в связи с годовщиной событий 1 марта 2008 года
|ССС: Снят арест с пенсионного счета экс-министра обороны Армении Сейрана Оганяна
|Ереван: Всем известна реальная цель задержания Карена Казаряна со стороны азербайджанского государства
|МЧС: На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|Министерство обороны Армении заключило с российской стороной новый оружейный контракт
|Никол Пашинян в Исфахане: Мы не позволим никому использовать нас в качестве разменной монеты в своих геополитических играх
|Валерий Осипян: Если кто-то попытается посягнуть на конституционный строй в стране, то мы примем соответствующие меры
|Валерий Осипян: Оптимизация затронет всю систему полиции
|Валерий Осипян не исключает, что примет участие в шествии, приуроченном к событиям 1 марта 2008 года
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