Суббота, 2 Марта 2019 12:45

АрмИнфо. Развитие науки, направленной на обеспечение стратегических национальных интересов, повышение качества жизни населения, социально-экономический прогресс страны, относится к числу обозначенных приоритетов государственной политики Туркменистана, целью которой является переход к инновационному пути развития страны.

Для достижения этой цели по указанию главы государства соответствующие государственные структуры последовательно решают такие актуальные задачи, как совершенствование системы подготовки научных и инженерных кадров, развитие прикладных исследований и внедрение инновационных разработок в производство, адаптация отечественного научно-образовательного комплекса к условиям рыночной экономики, а также создание системы экономических и иных мер, стимулирующих научную и научно-техническую, исследовательскую деятельность.

Академия наук финансируется из Государственного бюджета, но Закон Туркменистана «О научных организациях», принятый 9 ноября 2012 года, предусматривает также возможность использования средств от хозрасчётной деятельности академических структур и иных источников, не запрещённых национальным законодательством.

Специфика научных исследований в гуманитарной сфере такова, что не позволяет учёным-гуманитариям получить статистически измеримый экономический эффект от результатов своей деятельности. Итоги их работы невозможно оценить в финансовом выражении, потому что речь идёт о таких понятиях, как развитие общественного сознания, углубление базовых знаний о человеке, его психологии и истории, уроках прошлого и прогнозировании будущего.

Наука – очень сложное и многослойное образование, и она не стоит на месте. Критерием её развития являются новые открывающиеся перспективы, а главное, что остаётся и должно оставаться неизменным, это консолидация творческих, интеллектуальных сил научной общественности вокруг созидательных идей, гуманистических принципов туркменского народа.

Во всём мире такие научные дисциплины, как философия, социология, история, этнография, археология и многие другие, находятся на дотации государства или частных фондов и, прежде всего, крупнейших университетов Европы и Америки, являющихся частной собственностью.

Дух науки – это новаторство, рождающее идеи и открытия, поэтому стремление к новым изобретениям и открытиям выступает основным мотивом деятельности учёных, в том числе и археологов. Они регулярно докладывают о своих достижениях на научных конференциях, публикуют книги и статьи в специальных журналах, а их самые яркие находки непременно находят отражение в средствах массовой информации.

Но без целевого финансирования и спонсорской помощи археологической науке существовать трудно. Так было с начала возникновения археологии в XIX веке, когда первые в мире сенсационные открытия в Египте, Месопотамии, Индии и других странах с древней историей случились благодаря отдельным великим меценатам и созданным ими научным центрам.

Стоит напомнить, что самая первая археологическая экспедиция на территории Туркменистана начала работу в 1904 году в Анау.

И первую археологическую экспедицию в Анау, благодаря которой в мировую науку вошло новое понятие «Анауская культура», возглавлял профессор Рафаэль Пампелли, а организована она была американским Институтом Карнеги. Эта некоммерческая организация, занимающаяся поддержкой научных исследований, была создана предпринимателем, крупным сталепромышленником, мультимиллионером и филантропом Эндрю Карнеги 116 лет назад и успешно функционирует по сей день.

Уже в эпоху независимости Туркменистана были организованы археологические экспедиции, поддержанные такими известными филантропами, как итальянский бизнесмен Джанкарло Лигабуе, основавший Научно-исследовательский центр в Венеции, а также Леон Леви – американский инвестор и менеджер нескольких частных фондов. На протяжении десяти лет в Древнем Мерве работала совместная туркмено-британская экспедиция под руководством профессора Джорджины Херрманн, поддержанная грантом от швейцарской часовой компании «Ролекс».

В прошлом году к спонсорской поддержке туркменской науки, в частности, отечественных археологов приступил Союз промышленников и предпринимателей страны. Именно СППТ выдвинул инициативу о реализации совместного исследовательского проекта, положившего начало новому направлению в многогранной деятельности туркменского бизнеса. Получив соответствующее официальное разрешение на воплощение этого уникального проекта, Союз полностью взял на себя обеспечение всем необходимым намеченных работ. При его финансировании специалисты Института археологии и этнографии Академии наук смогли приступить к раскопкам Шехрислама – одного из самых интересных и малоизученных памятников на старой караванной трассе между оазисами Ахала и Хорезма.

Об этом средневековом торговом городе, когда-то носившем название Так-Языр, а ныне затерянном в Каракумах, пишет в своей книге «Туркменистан – сердце Великого Шёлкового пути» Президент страны Гурбангулы Бердымухамедов.

«Это был важный торговый пункт с двумя цитаделями и шахристаном, занимавшим площадь около одного квадратного километра», отмечает автор. «Так-Языр впервые упоминается в XI веке Махмудом Кашгари. О язырах и их крепости Так гала в начале ХШ века рассказывает знаменитый географ прошлого Мухаммед ибн-Наджиб Бекран в своей книге «Джаханнама», написанной для туркменского хорезмшаха Текеша.

С тех пор прошли десятилетия и сегодня открылись новые горизонты науки. Для возобновления раскопок Шехрислама организована новая экспедиция из опытных туркменских археологов, продолжающих лучшие традиции своих предшественников.

Союз промышленников и предпринимателей помог наладить быт экспедиции, транспортное обслуживание и, конечно, привлечь достаточное число рабочих из Бахарденского этрапа. Это, в свою очередь, стало решением вопроса занятости части местной сельской молодёжи.

Поэтому и нынешней осенью Институт археологии и этнографии при всесторонней поддержке Союза промышленников и предпринимателей продолжает раскопки этого во многих отношениях уникального города. Расширяется площадь работ, в руки археологов попадает все больше редких и ценных артефактов, помогающих исследователям раскрыть некоторые загадки прошлого.

Как отметил в беседе с журналистами руководитель экспедиции А.О.Бердыев, представители туркменского бизнеса продолжают традицию меценатства, которая отсылает нас в прошлое. Как известно, восточные купцы и коммерсанты, часто выступая в роли меценатов и благотворителей, способствовали развитию культуры и образования народа. Они почитали за честь вкладывать средства в строительство библиотек, учебных заведений, завозили книги, которые ценились наряду с самыми дорогими товарами, их усилиями восточные базары превращались в центры торговли и общественной жизни городов. Отрадно сознавать, что сегодня члены Союза промышленников и предпринимателей продолжают традиции предков.