Суббота, 2 Марта 2019 12:26

АрмИнфо.

Министерство коммерции Китае отметило высокую заинтересованность в импорте сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Казахстана. При этом наша продукция особенно ценна экологической чистотой. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на информацию Министерства сельского хозяйства РК.

Делегация Министерства сельского хозяйства Казахстана во главе с вице-министром Гульмирой Исаевой находится в Китае с рабочим визитом. В Пекине провели переговоры в министерстве коммерции КНР.

Стороны договорились сотрудничать в рамках Рабочей группы по торговле сельхозпродукцией и сотрудничеству при Подкомитете по торгово-экономическому сотрудничеству Казахстанско-китайского комитета по сотрудничеству по следующим направлениям:

− организация импортных заказов из Казахстана в Китай при поддержке Министерства коммерции КНР (например, поставка казахстанской сельхозпродукции в провинцию Шаньси в рамках межрегионального сотрудничества);

− усиление межрегионального сотрудничества, проведение второго форума межрегионального сотрудничества в РК весной текущего года;

− продвижение казахстанской сельхозпродукции на рынки Китая посредством электронных торговых площадок, проведение практического семинара по электронной торговле продукцией АПК в рамках очередного заседания Рабочей группы;

− осуществление пилотного проекта по созданию ветеринарной и фитосанитарной лаборатории и электронной торговой площадки на МЦПС «Хоргос»;

− осуществление пилотного проекта по созданию совместной ветеринарной лаборатории в Восточно-Казахстанской области.

Кроме того, состоялись переговоры с Главным таможенным управлением КНР. Во время встречи ветеринарных и фитосанитарных (карантинных) служб двух стран были обсуждены вопросы реализации Дорожной карты по 17 позициям. Дорожная карта по снятию ограничений и получению доступа казахстанской продукции АПК (более 30 видов) на китайский рынок была подписана между ведомствами в ноябре прошлого года в Шанхае.

По продукции животноводства.

В связи со снятием ограничений по нодулярному дерматиту по итогам инспекции китайских экспертов МСХ РК инициированы вопросы подготовки протоколов по ветеринарно-санитарным требованиям к живому скоту (КРС и МРС), направляемому на убой после откорма.

В настоящее время крупная китайская корпорация «CITIC» совместно с Мясным союзом Казахстана реализует крупный инвестиционный проект на приграничной территории по созданию карантинных площадок и мясоперерабатывающих производств. Это позволит нарастить экспортный потенциал Казахстана по живому скоту и говядине.

Кроме того, достигнуты договоренности о подписании ветеринарного сертификата на замороженную говядину в апреле текущего года на Форуме «Один пояс - один путь» в городе Пекине, что завершает переговорный процесс по доступу мяса крупного рогатого скота на рынок Китая.

Также китайская сторона завершает подготовку отчетов по инспекции пяти казахстанских мясоперерабатывающих предприятий. Ожидается включение 4 предприятий в Реестр КНР, это позволит им экспортировать говядину на территорию КНР.

Казахстанская сторона предложила продолжить работу для открытия доступа охлажденной говядины и баранины на рынок КНР, подготовлены проекты протоколов по ветеринарным требованиям и направлены в таможенное управление Китая.