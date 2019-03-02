Суббота, 2 Марта 2019 12:11

АрмИнфо. МЧС Армении накануне вызволило из снежных заторов на трассах Ереван-Горис и Сисиан-Горис порядка 2000 автомобилей.

Как сообщает МЧС Армении, по положению на 09:30 часов 2 марта на автодорогах Горис-Ереван и Сисиан-Горис действует одностороннее движение. Спасатели и полицейские осуществляют на этих участках

дежурство. Вместе с тем продолжаются снегоочистительные работы.

В МЧС напомнили что с 12:00 часов 1 марта по 22:12 часа, спасатели помогли извлечь из снежных заторов на 12 км автодороги Горис-Ереван и 28 км Сисиан-Горис около 2000 машин, 400 из которых были перемещены на безопасную территорию, а 30 граждан были доставлены в N-скую воинскую часть МО РА. Кроме того, с 23:00 часов на этих участках было установлено дежурство.