Суббота, 2 Марта 2019 11:59

АрмИнфо. По положению на 11:30 часов 2 марта на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе МЧС РА, закрыты перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар (наблюдается скопление машин).

"Трасса Ереван-Мегри закрыта для грузовых машин с прицепами, и труднопроходима для легковых (наблюдается скопление транспортных средств). Труднопроходимы участок дороги Берд-Чамбарак, межобщинные дороги в Ашоцк и Кармирское ущелье. На участке дороги Горис Сисиан - метель", - сообщили в МЧС Армении, призвав водителей передвигаться исключительно при наличии зимних шин.

В МЧС Армении со ссылкой на данные грузинской стороны сообщили, что дорога на КПП "Верхний Ларс" открыта для проезда всех видов транспортных средств.