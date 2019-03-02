Суббота, 2 Марта 2019 09:57

АрмИнфо.Накануне азербайджанское интернет-издание haqqinaz.com поместило у себя т.н «сенсационное интервью» с находящемся в политической эмиграции журналистом Зейналом Ибрагимовым. Недавно за рубежом он издал книгу «35 писем сыну».

Как пишет в предисловии-рецензии на «письма» эксперт Армянского Института международных отношений и безопасности, редактор русской версии газеты «Аравот» Рубен Меграбян, «изложенное автобиографично и является выражением личных переживаний автора, невольно ставшего свидетелем событий, которые привели к формированию режима, риторика и практика которой во многом соответствует всем характеристикам явлений, в политической науке известных как фашизм и нацизм, и в динамике своего развития во многом повторившим аналогичный путь в Германии и странах-сателлитах, перенявших ее печальный опыт в 30-ые годы прошлого века. Только вместо евреев и славян главной мишенью здесь были и остаются армяне…

Нужно воздать должное автору за понимание и восприятие всей глубины произошедшей драмы вопреки общепринятым «стандартам» оценок событий прошлого и настоящего в Азербайджане касательно Нагорно-Карабахского конфликта, а также за гражданское мужество называть все вещи своими именами и за литературное мастерство в изложении этих событий в назидание следующим поколениям».

На самом деле, как нам кажется, чистую правду можно назвать «сенсационной» лишь с большой натяжкой – ибо это та правда, о которой в соседней стране знают многие, но в авторитарной стране, находящейся под пятой династического жестокого режима Алиевых, говорить не решаются. Переоценить позицию истинного азербайджанского интеллигента и интеллектуала – очень трудно. Но именно она, такая откровенная позиция и способна выложить первый кирпичек в деле примирения двух, если пока не государств, то обществ, во благо мира и будущих поколений.

Интервью автора haqqinaz.com (Аудио)