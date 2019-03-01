Пятница, 1 Марта 2019 19:44

АрмИнфо. Баку отреагировал на заявление главы Службы национальной безопасности Армении Артура Ванецяна о невозможности территориальных уступок.

<Призываем Минскую группу ОБСЕ осудить подобные заявления руководства Армении>, - говорится в заявлении Министерства иностранных дел Армении в ответ на запрос Интерфакса.

МИД АР подчеркивает, что подобные заявления противоречат усилиям Минской группы ОБСЕ по мирному урегулированию конфликта, а также договоренностям, достигнутым главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана в Париже.

<Вся ответственность за последствия подобных провокационных заявлений ложится на Армению>,- подчеркивает МИД АР.

Отметим, что в ходе визита в южные районы Арцаха глава Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян заявил о том, что разговоры о возможной сдаче территорий Азербайджану являются спекуляциями. В ходе посещения южных районов Ванецян с высшим руководством Арцаха обсудил программу заселения территории вдоль берега реки Аракс. В частности, планируется построить населенный пункт Араксаван, развивать здесь сельское хозяйство и создавать инфраструктуры. По мнению Ванецяна, заселение этих территории - одна из основных гарантий безопасности Арцаха. В контексте обсуждений Ванецян заметил, что реализация этого проекта уже является опровержением спекуляций о том, что ведутся переговоры вокруг возможных территориальных уступок. "Реализуя эту программу, мы посылаем четкий месседж миру о том, что никто не сдаст и пяди земли. Наоборот, на наших территориях должны жить наши соотечественники, жить и созидать", - заявил Ванецян.