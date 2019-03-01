Пятница, 1 Марта 2019 19:19

АрмИнфо. Состоялась встреча президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Никола Пашиняна.

Стороны выразили удовлетворение периодичностью подобных встреч и обсудили итоги последних зарубежных визитов на высшем уровне. Президент Армен Саркисян заявил, что наслышан об удавшемся визите Пашиняна в Иран и попросил его представить детали этого и последних визитов.

Пашинян согласился с Саркисяном, заявив, что визит в ИРИ был действительно удавшимся. Премьер заметил, что намерен также посетить Брюссель и обсудить дальнейшие перспективы развития сотрудничества Армении с ЕС. "У нас в этом году весьма насыщенная внешнеполитическая повестка. В частности, в этом году мы председательствуем в Евразийском экономическом союзе, и одно из заседаний Межправительственного совета состоится в Ереване. Кроме того, в столице Армении пройдет одно из заседаний Высшего экономического совета. Вся эта внешнеполитическая повестка также важна для достижения целей нашей экономической революции. Я знаю, что у вас также было несколько визитов за этот период с аналогичной повесткой. И нам важно обменятся этой информацию с тем, чтобы дальнейшая реализация поставленных целей была более эффективной", - заявил премьер.

В этой связи Армен Саркисян рассказал о своем последнем визите во Францию. "В ходе своего визита в Париж я провел встречи в различных форматах, мы обсуждали необходимость развития экономики и высоких технологий в Армении. Также я встретился с представителями крупных французских компаний Thales, Dassault и др", - подчеркнул Саркисян.

Саркисян заметил, что он также принял участие в Мюнхенской конференции по безопасности, в ходе которой, у него состоялся ряд политических встреч. "Я также провел ряд встреч в Гейдельбергском университете и институте Max Planck. Цель данных встреч также заключалась в том, чтобы способствовать модернизации Армении, ее превращению в страну высоких технологий с быстрыми темпами экономического роста", - заключил Саркисян.