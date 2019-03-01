Пятница, 1 Марта 2019 19:14

АрмИнфо. В Ереване с резиденции премьер- министра стартовало шествие, приуроченное событиям 1 марта 2008 года.

Премьер-министр Никол Пашинян в сопровождении сотрудников аппарата правительства и членов семьи прошелся по центральным улицам Еревана в направлении памятника Мясникяну, где 11 лет назад произошли трагические события, унесшие жизни 10 человек.

По дороге к Пашиняну стали присоединятся рядовые граждане с фотографиями жертв событий 1 марта 2008 года. В шествии участвовали тысячи граждан РА. Премьер, члены правительства, участники шествия возложили цветы на площади, прилегающей к памятнику Мясникяну, почтив память жертв первомартовской трагедии 2008 года.

Отметим, что в результате столкновений на митингах оппозиции, последовавших президентским выборам в Армении 2008 года, на которых де-юре победу одержал Серж Саргсян, 1 марта погибли 10 человек. Расследование по делу продолжается до сих пор. В рамках дела по обвинению в свержении конституционного строя проходят второй президент Армении Роберт Кочарян и ряд высокопоставленных должностных лиц того времени.

Напомним, что нынешний премьер Никол Пашинян являлся активным сторонником Левона Тер- Петросяна, который де-юре проиграл на выборах, но утверждал, что результаты выборов были сфальсифицированы. После событий 1 марта 2008 года Пашинян был осужден по обвинению в организации массовых беспорядков на 7 лет, но, отсидев 2 года, был выпущен на свободу.