Пятница, 1 Марта 2019 18:51

АрмИнфо. В рамках уголовного дела в отношении экс-мэра Раздана Арам Даниеляна нанесенный государству ущерб в размере 102.198.525 драмов был полностью возмещен последним, в результате чего Даниелян был освобожден из-под ареста.

Ранее СК Армении сообщал, что Даниелян в период с 2002-го по 1 июля 2018 года, являясь руководителем общины Раздан Котайкской области, используя свое должностное положение при содействии начальника и заместителя начальника налогового отдела аппарата администрации Раздана, с 2015-го по 2018 гг., присвоением и растратой украл из собранных в качестве налога на землю и налога на имущество средств в общей сложности 102.198.525 драмов, которые потратил на свои личные нужды, нанеся общине Раздан ущерб в особо крупном размере.

Следствие по делу продолжается.