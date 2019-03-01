Пятница, 1 Марта 2019 18:33

АрмИнфо. То, что Армения направила гуманитарную миссию в Сирию, является смелым и положительным шагом. Об этом 1 марта в ходе видеомоста заявил заместитель главы комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

Говоря о членстве Армении в ЕАЭС, Джабаров заметил: "Армения подала пример другим постсоветским республикам. Ведь конфликт с Украиной разгорелся из-за того, что перед ней стоял выбор или развивать отношения с ЕС, либо вступить в ЕАЭС. Армения показала, что можно активно развивать свои отношения с обеими структурами, и нет никаких проблем. Нужно эти два союза не противопоставлять друг другу, а развивать отношения обеими структурами", - заключил Владимир Джабаров.