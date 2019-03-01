Пятница, 1 Марта 2019 18:14

АрмИнфо. Россия положительно относится к развитию отношений Армении с Ираном. Об этом на пресс-конференции заявил российский сенатор Игорь Чернышенко.

Он отметил, что у России с Ираном весьма хорошие отношения. "Наши страны являются союзниками по разрешению конфликта в Сирии. Иран приложил немало усилий в разгроме экстремистских, игиловских организаций. И в этом контексте Россия будет только приветствовать развитие отношений Армении с Ираном", - подчеркнул сенатор, добавив, что развитие армяно-иранских отношений пойдет на пользу и Еревану, и Москве, и Тегерану. Отметим, что 27 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян с двухдневным официальным визитом посетил Иран. Он встретился с президентом страны, и главы государств обсуждали возможные перспективы по развитию и углублению сотрудничества.