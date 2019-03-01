Пятница, 1 Марта 2019 18:13

АрмИнфо. 1 марта председатель Постоянной комиссии Национального Собрания по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян, заместитель председателя Анна Карапетян и члены комиссии встретились с Чрезвычайным и Полномочным послом Франции в РА Жонатаном Лакотом, членами делегации Госсовета Франции Ивом Дитрионом и Ивом Гуненом, представителями Международного фонда избирательных систем, находящимися в Армении по приглашению USAID - в рамках программы "Укрепление избирательных процессов и политической ответственности".

По просьбе гостей члены комиссии обратились к реформам Конституции и Избирательного кодекса (ИК), шагам по борьбе с коррупцией. По их словам, в ходе имевших место в эти дни встреч в Армении отмечено, что основные проблемы касаются, в частности, рейтинговой системы, установленного для разрешения избирательных споров краткого срока и предвыборного финансирования политических сил. Зарубежные гости представили особенности правовых систем Франции и Швейцарии по вышеуказанным вопросам, выразив готовность к сотрудничеству и обмену опытом.

В.Варданян подчеркнул, что при необходимости конституционных преобразований власти РА готовы совершенствовать Основной Закон, с учетом того, что в итоге конституционных реформ 2015 года законодательство стало более гибким, и парламент может их инициировать путем соответствующей процедуры. По словам председателя комиссии, реформы ИК - в повестке дня НС, так как в ходе предыдущих выборов выявился ряд проблем, требующих экстренного решения. Он, в частности, выделил рейтинговую систему, которая не позволяет сосредоточиться на межпартийной борьбе. В эффективном проведении реформ ИК В.Варданян подчеркнул важность содействия международных партнеров, заметив, что предлагаемые механизмы, опираясь на международные стандарты, учитывали бы национальные особенности.

"Мы на данном этапе пытаемся создать юридическую базу для проведения экономической революции, поскольку невозможно наладить нормальные экономические отношения, не имея основанную на приоритете права стабильную правовую систему", - подчеркнул председателя комиссии.

В.Варданян обратился также к законодательному регулированию в предупреждении коррупции, активизации распространения дезинформации в предвыборный период и к другим вопросам.

Члены комиссии отметили необходимость успешного и постоянного сотрудничества с международными партнерами, подчеркнув важность изучения пройденного пути стран, имеющих продуктивный опыт осуществления реформ в правовой сфере.