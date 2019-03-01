Пятница, 1 Марта 2019 18:12

АрмИнфо. 1 марта заместитель председателя постоянной комиссии Национального Собрания Армении по внешним связям Ованнес Игитян встретился с депутатом Бундестага Германии Антоном Фризеном. На встрече присутствовал также Чрезвычайный и Полномочный посол ФРГ в РА Бернхард Матиас Кислер.

Собеседники отметили высокий уровень армяно-германских дружественных и теплых отношений, подчеркнули стабильность долговременных межпарламентских связей. Г-н Игитян оценил роль Германии в демократических, правовых и экономических реформах в РА. Парламентарии выразили уверенность, что взаимодействие будет продолжено с новой силой.

Стороны обратились к состоявшимся 9 декабря прошлого года справедливым и прозрачным внеочередным парламентским выборам, а также к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС.

О.Игитян представил позицию Армении по НК-конфликту, подчеркнув важность участия Арцаха в переговорах. По его словам, окончательное решение проблемы должно быть приемлемо для народа Арцаха. Стороны особо выделили урегулирование вопроса исключительно мирным путем.

Депутат Бундестага Антон Фризен выразил уверенность, что в новоизбранном НС депутатские группы дружбы будут активно работать и содействовать углублению взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.

О.Игитян также коснулся экономической революции в Армении, считая важным в этом вопросе изучение и применение немецкого опыта, в частности в сферах малого и среднего предпринимательства.