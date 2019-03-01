Пятница, 1 Марта 2019 18:09

АрмИнфо. 1 марта председатель Национального Собрания Армении Арарат Мирзоян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Греческой Республики в РА г-жу Нафсику Ненси Эву Врайлу.

Председатель НС, приветствуя посла, отметил сформировавшиеся между двумя народами многовековые исторические связи, духовные и культурные общности. А.Мирзоян заверил, что новоизбранный парламент готов к всемерному углублению и укреплению сложившихся традиционных отношений.

Глава законодательного органа подчеркнул важность принятия парламентом Греции в сентябре 2014 г. резолюции о криминализации отрицания геноцидов. В этом русле руководитель парламента отметил также, что 24 марта 2015 г. НС Армении единогласно приняло заявление, осуждающее геноцид понтийских греков и ассирийцев в Османской империи.

Нафсика Ненси Эва Врайла, поздравив А.Мирзояна с избранием спикером НС, подчеркнула важность проведенных созвучно конституционным нормам парламентских выборов в Армении.

Посол, отметив прочные добрососедские связи двух народов, выразила готовность содействовать продолжению совместных программ и углублению сотрудничества.

Коснувшись развития межпарламентских связей, стороны подчеркнули необходимость активных контактов и взаимных поездок групп дружбы, а также в других форматах, что будет способствовать еще большему расширению двусторонних отношений.

Собеседники обсудили повестку армяно-греческого разностороннего сотрудничества, выделили, в частности, более тесное торгово-экономическое взаимодействие, отметив имеющийся большой неиспользованный потенциал. Посол сообщила, что вскоре намечается визит делегации греческих бизнесменов в Армению - для обсуждения перспектив расширения экономических связей.

А.Мирзоян, говоря о реализуемых совместных культурных и образовательных программах, оценил годами оказываемое греческим правительством содействие Армении в сфере военного и гражданского образования.

В ходе встречи подняты вопросы сотрудничества в трехстороннем формате Армения - Греция - Кипр на различных уровнях, процесс ратификации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА - ЕС.