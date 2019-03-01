Пятница, 1 Марта 2019 18:00

АрмИнфо. Визит парламентариев из Армении в Россию прошел очень интересно и конструктивно. Об этом 1 марта в ходе телемоста заявил заместитель главы комитета Совета Федерации России по международным делам Владимир Джабаров.

Он отметил, что между парламентариями состоялся конструктивный разговор и обмен мнениями по целому ряду вопросов. "Очень положительным является также тот факт, что в новом Национальном Собрании Армении много молодых людей. Это в очередной раз доказывает, что молодое поколение хочет, взяв на себя ответственность, решить вопросы, стоявшие перед страной. У них новые и очень интересные идеи. Мы очень позитивно настроены и уверены, что наше сотрудничество и впредь будет развиваться и расширять как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах", - подчеркнул Джабаров.

Также Джабаров заметил, что встреча прошла на очень высоком уровне, в ходе визита все же были некоторые проблемы, связанные с договоренностями о будущем.

В свою сенатор Игорь Чернышенко заметил, что на блоке "Мой шаг" на сегодняшний день лежит огромная ответственность. "Когда ты находишься у власти очень важно оправдать ожидания и надежды избравшего тебя народа. На сегодняшний день перед руководством Армении стоят сложные задачи, и нам хочется верить, что оно с ними справится",- заявил он .

Отметим, что делегация Национального Собрания Армении под руководством спикера Арарата Мирзояна с 25 по 27 февраля по приглашению председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко посетила Москву.