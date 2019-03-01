Пятница, 1 Марта 2019 17:48

АрмИнфо. "Страница избирательных фальсификаций, беззакония, коррупции, попирания прав человека и вседозволенности закрыта и более возврата к прежним нравам не будет", -заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с делегацией Общественного совета, возглавляемого Вазгеном Манукяном.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра, Никол Пашинян в начале встречи коснулся своего послания в связи 1-мартовскими с событиями 2008 года. Он напомнил, что в ходе послания, как глава правительства, попросил прощения за все избирательные фальсификации и политическое преследование, которые имели место в течение всей истории 3-й республики. "Эти слова были адресованы всем политическим силам и деятелям, гражданам, которые подверглись преследованиям при 3-й республики. Слова извинения направлены в том числе вам, г-н Манукян, как многолетнему лидеру оппозиционной политической силы, ставшему жертвой избирательных фальсификаций>,- заявил премьер.

По его словам, очень важно закрепить ту позицию, которая предполагает признание источником 90% всех задач именно искажение политической воли народа. "К сожалению, в истории Третьей Республики, возможно кроме первых президентских выборов и с некоторой оговоркой парламентских выборов 1999 года, результаты которых также были оспорены в Конституционном суде, все остальные, по крайней мере, как я их оцениваю, были сфальсифицированы или ограничивали право народа на волеизъявление, или, чтобы быть точнее, скажу, что было сделано все, чтобы исказить свободное волеизъявление народа",- подчеркнул Никол Пашинян.

Премьер-министр выразил надежду на то, что сегодня в Армении сформировано общественное согласие, согласно которому, все избирательные фальсификации, политические преследования, безнаказанность и нарушение прав человека остались в прошлом и не будет возврата к ним. Он также выразил уверенность в том, что нынешнее правительство будет твердым в данном намерении, вне зависимости от итогов будущих выборов и полученных в них голосов.

Вазген Манукян, в свою очередь, выразил надежду на то, что "1 марта" станет символом", но не противостояния, а солидарности и единения.

Он отметил важность функционирования Общественного совета. По его словам, в составе Совета состоят люди, которые не имеют политических амбиций, а лишь "амбиции построения страны, созидания и творения" с целью быть связующим звеном между обществом и властью.