Пятница, 1 Марта 2019 17:47

АрмИнфо. Швейцария готова оказать поддержку мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом на пресс- конференции сказал посол Швейцарии в Азербайджане Филипп Штальдер.

Штальдер отметил, что три важные встречи между президентами Азербайджана и Армении состоялись именно в Швейцарии.

По его словам, если стороны выразят соответствующее желание, Швейцария готова оказать такого рода поддержку, передает Trend.