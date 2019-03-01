Пятница, 1 Марта 2019 16:03

АрмИнфо. Россия, накануне экстрадировала в Азербайджан общественно-политического деятеля Закавказья, одного из лидеров талышского национального движения, председателя движения <За возрождение Талыша> Фахраддина Абосзоду (Аббасова), который жил в политической эмиграции в России. Об экстрадиции Абббасова сообщают азербайджанские СМИ со ссылкой на пресс-центр Службы Государственной Безопасности Азербайджана.

Примечательно, что еще 28 февраля в СМИ появилась информация об исчезновении Аббасова из СИЗО.

Amnesty International 28 февраля выступило с заявлением, требуя от российских властей оперативно провести беспристрастное и эффективное расследование сообщений об исчезновении азербайджанского оппозиционера из СИЗО города Люберцы.

Amnesty International в Талышской национальной академии в Минске сообщили, что утром в среду, 27 февраля, некие сотрудники правоохранительных органов пришли в СИЗО, где содержался Аббасов. Они предъявили, предположительно, официальное письмо из Генеральной прокуратуры, предписывавшее освободить Аббасова. Оппозиционера они забрали вместе с собой. При этом его личные вещи остались в изоляторе. Позже эту информацию подтвердил адвокат Аббасова.

28 февраля в 15:00 должно было состояться судебное заседание по делу Аббасова. Суд в связи с исчезновением заявителя не смог установить его местоположение и перенес судебное заседание на 18 марта. <В первую очередь, Аббасов изначально не должен был быть арестован для дальнейшей экстрадиции в Азербайджан.

Россия должна была соблюсти свои международные обязательства согласно международному праву в области прав человека, запрещающие депортировать и выдавать лиц в страны, где тем грозят пытки и жестокое обращение. Если он действительно был освобождён для дальнейшей передачи азербайджанским властям, это можно расценивать, как грубейшее нарушение международного права. Более того, это идёт в разрез и с официальной позицией Верховного суда России, в 2012 году предписавшего нижестоящим судам уважать обязательства России в рамках международного права и не удовлетворять запросы об экстрадиции при наличии опасений, что выдаваемый может подвергнуться пыткам и другим видам жестокого обращения>, - заявила директор представительства Amnesty International в России Наталья Звягина.

Напомним, что Аббасов был задержан 6 сентября 2018 года московской полицией. Основанием для его задержания стало требование Главного Следственного управления Службы государственной безопасности Азербайджана, которое объявило политика в межгосударственный розыск.

В Азербайджане 12 июля 2018 года в отношении Аббасова возбудили уголовное дело по статьям 281.2 (<Неоднократные публичные призывы к изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики>) и 283.1 (<Возбуждение национальной вражды>) Уголовного кодекса Азербайджана. Через два дня Сабаильский районный суд Баку заочно арестовал Аббасова на 4 месяца и объявил его в межгосударственный розыск. В Азербайджан ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет.

Как сообщает Turan, Аббасов является сподвижником Аликрама Гумматова - лидера самопровозглашенной Талыш-Муганской Республики. Историк Фахраддин Аббасов в 1981-1995 гг. преподавал в БГУ, в 1993-1995 гг. являлся редактором газет "Толыши садо". B 1993 году во время военно-политического кризиса в Азербайджане Аббасов стал одним из лидеров талышского сепаратистского движения, заняв должность председателя парламента Талыш-Муганской республики, провозглашенной на юге Азербайджана. B 1995 году переехал в Россию, где издавал газету "Толыш". B мае 2005 года он принял участие в международной конференции по проблеме талышей в Армении. B Азербайджане конференция была расценена как поддержка сепаратизма.