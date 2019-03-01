Пятница, 1 Марта 2019 15:52

АрмИнфо - БЕЛТА. Евразийский экономический союз начинает все больше политизироваться. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

"Если откровенно, я больших надежд не лелею в плане Евразийского экономического союза. Слишком много настороженностей, разногласий, и, что совсем неприемлемо, экономический союз начинает все больше политизироваться", - сказал Александр Лукашенко.

Президент обратил внимание на огромное количество изъятий в торговых отношениях и на неисполнение собственно принятых решений в рамках ЕАЭС. "А если и вносим разумное предложение по разрешению той или иной проблемы, то выхолащиваем это решение до такой степени, что оно не имеет никакого значения.

Даже свободное перемещение, отсутствие границ в экономике для товаров, капиталов, людей и т.д., каждая страна пытается обойти и заблокировать это движение - то, что вообще является аксиомой для этого союза. И там у нас появляются проблемы", - отметил он.

По словам главы государства, есть споры у Казахстана с Кыргызстаном, которые до сих пор не сняты по ряду направлений. У Беларуси с Россией также много проблем. Изъяты многие группы товаров из торговых режимов, особенно, что касается нефти и газа - до 2025 года будут разрабатываться решения.

"Слишком много национального эгоизма - так говорят российские политики, критикуя Америку. У нас то же самое", - заметил Александр Лукашенко.

Говоря о будущем председательстве Беларуси в ЕАЭС, Президент отметил, что особо не рассчитывает на какой-то прорыв, поскольку все решения там принимаются в консенсусе. Поэтому от позиции одного государства, пусть даже самого крупного, вряд ли что-то зависит, если хоть одно государство будет против. А сложившаяся тенденция не дает больших надежд, добавил он.

Александр Лукашенко особо подчеркнул, что наше счастье - только в наших руках. "Будет хорошо с нашими союзниками - значит, еще лучше будет у нас. Но надеяться надо только на себя. У нас небольшой ресурс для этого - мы не Америка, не Китай и даже не Россия - у них больше этих возможностей. Все равно надежда на себя, а все, что получится с союзниками, - это приложение", - констатировал он.

Глава государства добавил, что в данном случае можно вывести Россию "за скобки", поскольку с этой страной у Беларуси близкие, тесные отношения, в том числе в торгово-экономических в других сферах. Ряд государств из ЕАЭС слишком привязан к другим центрам силы, ориентирован на другие государства и союзы. Это возникло не сегодня. У некоторых государств отношения сложились еще до создания ЕАЭС.

"Есть много проблем, поэтому вы должны понимать, что мы будем действовать строго согласно заключенным договорам и соглашениям, будем стараться более глубокую интеграцию продвигать и проталкивать, насколько это возможно, не только потому, что мы привязаны к такой интеграции, но и потому, что она нам на пользу", - резюмировал Александр Лукашенко.