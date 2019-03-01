Пятница, 1 Марта 2019 15:49

АрмИнфо.Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер после визита в регион и встречи с высшим руководством двух стран выступили с заявлением.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе ОБСЕ, посредники констатировали, что в ходе встречи с премьер-министром Армении Николем Пашиняном в Ереване 20 февраля и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку 21 февраля обсуждались вопросы подготовки ко встрече лидеров двух стран в ближайшее время, а также возможные темы для обсуждения.

Сопредседатели напомнили, что также провели обсуждения с главами МИД Армении и Азербайджана, на которых присутствовал Личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. "Во время встреч в регионе лидеры стран проинформировали сопредседателей о своей недавней беседе в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе в январе этого года. Лидеры и сопредседатели обсудили ситуацию на месте и свои ожидания относительно дальнейших шагов. Сопредседатели положительно оценили продолжающуюся ситуацию с отсутствием жертв на линии соприкосновения. Они также приветствовали разворачивающиеся в регионе дискуссии о подготовке населения к миру. Лидеры приняли предложение сопредседателей Минской группы в ближайшее время встретиться под их эгидой", - говорится в заявлении посредников.

В ОБСЕ также проинформировали, что после визита в регион сопредседатели и личный представитель действующего председателя ОБСЕ посетили Вену и Братиславу 28 февраля и 1 марта, чтобы проинформировать о ситуации постоянных представителей стран Минской группы ОБСЕ, генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера и действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Словакии Мирослава Лайчака.

Ранее, премьер-министр Армении Никол Пашинян в Тегеране на встрече с представителями армянской общины, отвечая на вопрос одного из присутствующих заявил, что одной из приоритетных задач правительства Армении является повышение уровня субъектности Карабаха в переговорах. "Должны встретиться с президентом Азербайджана. Это будет встреча без повестки, но ее главным направлением станет обсуждение переговорного формата. Пока не достигли согласия вокруг формата, контакты нельзя считать официальными переговорами. Я говорю от имени Армении, потому я - премьер-министр Армении. Я не говорю от имени Арцаха, потому что в Арцахе есть своя власть. Должны сделать все, чтобы Карабах получил новый уровень субъектности в переговорном процессе", - отметил Пашинян.