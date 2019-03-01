Пятница, 1 Марта 2019 15:44

АрмИнфо. /ТАСС/. Отношения между Россией и Белоруссией являются союзническими и "абсолютно братскими", заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он не стал комментировать слова белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего, что 98% его сограждан проголосуют против включения Белоруссии в состав РФ.

"Я не берусь комментировать эти заявления Александра Григорьевича, но вместе с тем, конечно, отношения между нашими странами являются союзными и абсолютно братскими", - сказал представитель Кремля. По его мнению, "теплое отношение к Белоруссии у нас [в России] доминирует".

Песков отметил, что планов новой встречи президента России Владимира Путина и Лукашенко пока нет, но они могут договориться встретиться в любой момент. В предыдущий раз политики провели серию встреч в течение трех дней в середине февраля в Сочи.

"Пока нет", - ответил Песков на вопрос, планируется ли встреча лидеров России и Белоруссии в ближайшее время. "С другой стороны, это не значит, что они не могут принять решение встретиться хоть завтра. Вы знаете, что они общаются регулярно, [в том числе] и по телефону, и при необходимости быстро и оперативно принимают решение о встрече", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Лукашенко заявил, что "нет сегодня никаких намерений у огромной страны [России] поглотить Беларусь". По словам белорусского лидера, "союз должен строиться на принципах равноправия".

Он привел данные соцопроса, в соответствии с которым 98% граждан Белоруссии проголосуют против включения Белоруссии в состав России. По словам Лукашенко, это связано с тем, что "белорусы хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире".