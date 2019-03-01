Пятница, 1 Марта 2019 15:40

АрмИнфо. Польское правительство предпринимает шаги по раскрытию экономического потенциала Польши с помощью новых предложений, направленных на дальнейшее укрепление национальных рынков капитала.

Предложения отражены в первой правительственной стратегии развития рынка капитала, которая была опубликована сегодня и будет открыта для общественных консультаций до 21 марта.

Документ, подготовленный при поддержке ЕБРР и Программы поддержки структурных реформ Европейской комиссии (SRSP), является частью более широких планов по стимулированию экономического развития Польши и превращению страны в регионального экономического лидера.

Проект устанавливает две основные цели для польского рынка капитала: (а) сломать барьеры, мешающие доступному финансированию, и (б) дальнейшее развитие инфраструктуры, которая позволит более гибко развивать рынок и внедрять инновации.

Польский рынок капитала признан региональным центром индустрии прямых инвестиций в Центральной и Восточной Европе и лидером по рыночной капитализации, объемам торгов и количеству зарегистрированных компаний и участников.

Стратегия следует обязательству властей по дальнейшему развитию местного рынка капитала и подчеркивает огромный потенциал, который может иметь открытие рынка для экономики страны.

Диверсификация видов финансирования, доступных для компаний, снизит стоимость капитала и, следовательно, препятствует выходу на рынок. Это облегчит малым и средним предприятиям в стране, которые часто имеют проблемы с доступом к традиционному финансированию из-за их размера.

Стратегия также дает Польше возможность позиционировать себя в качестве центра для финансирования МСП, поскольку более доступный рынок капитала будет хорошо подходить для финансирования новых и инновационных бизнес-идей молодых компаний.

Правительство Польши и ЕБРР определили развитие устойчивого финансового сектора и рынков капитала в качестве приоритетов. С помощью SRSP Европейской комиссии, которая, среди прочего, проводит реформы для обеспечения доступа к финансам, новая стратегия будет способствовать росту деловой среды в Польше.

ЕБРР начал работать в Польше в 1991 году и на сегодняшний день инвестировал почти 9,5 млрд евро в 410 проектов. ЕБРР работает во всех секторах польской экономики, уделяя особое внимание развитию местного рынка капитала, и на 26 проектов было инвестировано 900 миллионов евро.