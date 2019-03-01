Пятница, 1 Марта 2019 15:20

АрмИнфо. США объявили вознаграждение в 1 миллион долларов за информацию о сыне лидера "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена. Хамза бен Ладен, которому около 30 лет, стал ключевым лидером боевиков-исламистов, сказано в сообщении Госдепартамента.

B последние годы он выпустил аудио и видео сообщения, призывающие постоянно атаковать США и их западных союзников, чтобы отомстить за убийство его отца в 2011 году.

"Мы полагаем, что он находится на афгано-пакистанской границе и, возможно, может попасть в Иран ... Но он может быть где угодно", - заявил помощник госсекретаря США по дипломатической безопасности Майкл Эванофф, выступая в Bашингтонском пресс-центре в четверг.

"Сегодняшняя" Аль-Каида " восстанавливается ... И продолжает угрожать США и нашим союзникам", - добавил посол по особым поручениям Натан Сэйлс, координатор США по борьбе с терроризмом: "B последние годы внимание всего мира была сосредоточена на угрозе ИГИЛ. B этот период "Аль-Каида" вела себя относительно спокойно, но это стратегическая пауза, а не капитуляция. "Аль-Каида" сохраняет как способность, так и намерение поразить нас. "