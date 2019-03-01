Пятница, 1 Марта 2019 15:13

АрмИнфо. 18-ый съезд правящей в Казахстане партии “Нур Отан” прошел в уникальной атмосфере, это не было формальным мероприятием, было очевидно, что делегаты съезда участвовали в нем с конкретной миссией – услышать те задачи, которые необходимо реализовать. Об этом заявил координатор Евразийского экспертного клуба Арам Сафарян.

По его словам, очевидно, что на правящей партии Казахстана лежит большая ответственность, и народ связывает большие надежды с ней. “Не случайно, что на съезде президент Назарбаев подчеркнул, что не надо фиксировать внимание на второстепенных вопросах”, - заметил Сафарян.

Далее эксперт подчеркнул, что на сегодняшний день многонациональное и многоконфессиональное казахстанское общество сплачивают четыре фактора – национальное единство, современная конкурентоспособная экономика, интеллектуальное и благоденствующее общество и осознание наличия общей родины.

“И это все держится на четырех фундаментах – общей истории, общих ценностях, общем будущем и чувстве общей родины”,- заметил Сафарян.

Он подчеркнул, что есть все основания для утверждений о том, что к 2050 году Казахстан будет в числе 30 наиболее развитых стран мира. По его словам, казахстанское общество уже сегодня вступило в фазу глубокой перестройки и модернизации.

“Именно в этом контексте стоит рассматривать повышение зарплат для малоимущих, предоставление квартир, решение социальных вопросов, реализацию масштабных социальных проектов, затрагивающих миллионы людей. Большое место уделяется и вопросам региональной политики”,- резюмировал эксперт.