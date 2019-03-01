Пятница, 1 Марта 2019 15:13

АрмИнфо. В первый день весны болгары в Армении празднуют Бабу Марту. Как рассказала в беседе с корреспондентом АрмИнфо посол Болгарии в Армении Мария Павлова Цоцоркова-Кайматчиева, каждый год в первый день марта болгары отмечают один из древнейших своих праздников.

“В тысячелетней народной традиции приход весны связан с именем Бабы Марты. Баба Марта — мифический женский персонаж в болгарском фольклоре. Встречается в болгарских пословицах и поговорках, её имя ассоциируется с месяцем март. В этот день все родственники, друзья и знакомые повязывают друг другу на запястья “мартенички”- амулеты из переплетенных красных и белых шерстяных нитей, символизирующих женское и мужское начало, а вместе – плодородие, так как март - месяц зачатия весны и пробуждения земли, которая скоро родит богатое на урожай лето”, - рассказал болгарский дипломат.

Имя Бабы Марты связано с названием первого весеннего месяца и сходно с именем Мара (Марена) — славянского женского персонажа, связанного с плодородием и смертью, с сезонным умиранием и воскресением природы. В некоторых южнославянских мартовских легендах героиня бывает названа просто баба. С Бабой Мартой связаны многие обычаи и праздничные мероприятия проводимые в эти дни, наиболее известным из обычаев это изготовление 1 марта из красных и белых ниток небольших игрушек называемых “мартенички”, которые повязываются на руках — на правой у парней и на левой у девушек, а иногда на петлях одежды. При виде первого аиста весной, мартенички подвешиваются на цветущем кусте или дереве.