Пятница, 1 Марта 2019 15:12

АрмИнфо.Омбудсмены Республики Арцах - бывший и действующий - 6 марта с трибуны Европейского парламенте расскажут о нагнетании атмосферы армянофобии в Азербайджане в рамках форума "Армяноненавистиничество. Исторические и современные проявления". Форум инициирован европейским офисом <Ай-Дат> и фондом <Туфенкян>.

Как сообщает ответственный по коммуникациям европейского офиса <Ай-Дат> Арут Ширинян, основными докладчиками выступят турецкий уполномоченный по правам человека Рагп Зараколу, нынешний и экс­омбудсмены Арцаха Артак Бегларян и Рубен Меликян, пострадавший от азербайджанской диктатуры известный блогер Александр Лапшин и польский армяновед Якуб Ошиецки. В мероприятии будут принимать участие депутаты Европарламента, общественные деятели, представители армянской общины.

По словам Шириняна, в ходе выступлений будет дано комплексное представление об армянофобии, с которым армяне продолжают сталкиваются в Турции и Азербайджане. "Форум станет важной площадкой, где будут озвучены вопросы, связанные с армяноненавистичеством, а также обсуждены пути его преодоления", - указал он.

В частности, Артак Бегларян и Рубен Меликян выступят с докладом об армяноневистничестве, который полностью основан на фактах, а именно приведут фактические примеры тотальной пропаганды ненависти в отношении армян в азербайджанских детсадах и школах. Присутствующие смогут ознакомиться с докладом на данную тему, который подготовил Омбудсмен в сентябре 2018 года. Помимо этого будут представлены примеры проявления армянофобии, зафиксированные в ходе апрельской войны, а также потенциальная угроза, исходящая от подобной государственной политики династического режима в Азербайджане.