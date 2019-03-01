Пятница, 1 Марта 2019 15:08

АрмИнфо. Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН (ФАО) намерена построить 2 новые теплицы в Араратской области Армении в добавок к 3-м уже существующим в той же области. Планируется также создание яблоневых садов при двух школах.

Об этом сообщила корреспонденту АрмИнфо Заруи Бегларян, координатор проекта ФАО в Армении "Наращивание потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии", финансируемого Российской Федерацией.

По словам Бегларян, программа, направленная на улучшение школьного питания и решение проблем недоедания среди детей, посредством строительства теплиц при школах, стартовала в Армении в 2018 году. Общий бюджет программы для Армении, Таджикистана и Киргизии составил $5 млн. Армянская часть финансирования на строительство теплиц и содействие технического характера (курсы переподготовки, различные мероприятия по уведомлению населения и СМИ) составила $1,4млн. В рамках проекта в Армении были созданы три современные тепличные хозяйства - малой, средней и большой площадью более чем в 1100 кв.м при 3-х школах общин Суренаван, Верин Арташат и Веди Араратской области. Управление тепличными хозяйствами было предоставлено образовательному учреждению, а производимая агропродукция использована для обеспечения питания учащихся.

По словам Бегларян, еще до старта программы представители ФАО поинтересовались у директоров школ, что бы они хотели выращивать. "Мы исходили из того, что они не не являются специалистами и даже после курсов подготовки не станут профессиональными агрономами", - пояснила представитель ФАО. В итоге выбор директоров пал на томат, который стали выращивать в теплицах малой и средней площади, а в тепличном хозяйстве большой площади - помимо томата также огурцы.

Самый высокий урожай был получен в теплице малой площади, что, по словам Бегларян, обусловлено как субъективными, так и объективными причинами. "Неспециалистам сферы легче управлять тепличным хозяйством малой площади", - пояснила она. В результате сегодня в ФАО задумались над возможностью передачи готового тепличного хозяйства уже не в ведение школы, а общине или же в частные руки.

На сэкономленные средства представители ФАО решили расширить программу. На днях прошли обсуждения с губернатором Араратской области. Как сообщает аппарат областной администрации, губернатор Гарик Саргсян предложил осуществить проект при школах в общинах Арташат и Масис. Программе будет дан старт в текущем году, а завершится она к лету 2020-го года.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Россия направит $1,4 млн грантовых средств на укрепление продовольственной безопасности и улучшение школьного питания в Армении.12 декабря 2017 года было экс-министр сельского хозяйства Игнатий Аракелян и представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Раймонд Йеле подписали Меморандум о "Наращивании потенциала по укреплению продовольственной безопасности и улучшению питания в ряде стран Кавказа и Центральной Азии".

Как тогда отметил советник-посланник посольства РФ в Армении Андрей Иванов, Россия последовательно наращивает усилия по оказанию содействия зарубежным партнерам в достижении устойчивого развития, руководствуясь при этом задачами, целями, принципами, обозначенными в Концепции госполитики РФ в сфере содействия международному развития.