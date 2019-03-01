Пятница, 1 Марта 2019 15:06

АрмИнфо. Ожидать резких прорывов в переговорах между Москвой и Тбилиси о транспортных коридорах через Абхазию и Южную Осетию, к сожалению, не приходится. Подобное мнение выразил АрмИнфо директор Института Кавказа Александр Искандарян.

26 февраля в Праге состоялся очередной раунд переговоров замглавы МИД России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зурабом Абашидзе. Дипломаты, в частности, обсудили реализацию соглашения 2011 года о создании транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию. Последняя встреча дипломатов завершилась улаживанием необходимых формальностей, позволяющих начать транзит грузов через две спорные территории.

"Конечно же, перспективы удачного завершения российско-грузинских переговоров для Армении крайне интересны. Именно наша страна является одной из самых заинтересованных в налаживании отношений между Россией и Грузией. Открытие транспортных коридоров через две непризнанные республики откроет для Армении новый, не столь проблематичный как через Верхний Ларс путь в Россию", - подчеркнул политолог.

Однако, поводов для особого оптимизма Искандарян пока что не видит. По его оценкам, для этого не существует особых предпосылок. И это несмотря на череду встреч Карасин- Абашидзе и весь оптимизм вокруг этих встреч, в том числе демонстрируемый из Армении.

Как передают российские СМИ, по словам Карасина, основной проблемой на пути достижения соглашения о создании транспортных коридоров через Абхазию и Южную Осетию является вопрос их статуса. "Два из трех торговых коридоров проходят через Абхазию и Южную Осетию, что вызывает определенные политические эмоции со стороны наших партнеров. Но надо выполнять это соглашение, мы будем идти вперед", - подчеркнул российский дипломат.

Еще одной проблемой между Россией и Грузией, по оценкам Карасина, является все более активно проявляющаяся во внешней политике Тбилиси натовская повестка. "Довольно часто в Грузии проводятся масштабные учения НАТО, причем Тбилиси способствует участию в этих учениях других стран региона, к примеру, Армении", - заявил дипломат.