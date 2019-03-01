Пятница, 1 Марта 2019 14:47

АрмИнфо. Дополнение сотрудничества между Арменией и Ираном Россией, представляется, идеальным шагом с точки зрения повышения региональной значимости Армении. Подобное мнение выразил АрмИнфо завкафедрой иранистики Ереванского государственного университета, ведущий армянский эксперт по Ирану Вардан Восканян.

“В этом свете тегеранские обсуждения премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Ирана Хасана Роухани по части реализации Соглашения о свободной торговле между Ираном и ЕАЭС весьма существенны и важны. Учитывая, что Армения – единственная, граничащая с ИРИ страна ЕАЭС, что подчеркивается как Ереваном, так и Тегераном, данное соглашение открывает Армении весьма большие возможности”, - подчеркнул он.

По мнению ираниста, в этом свете, стратегические отношения между основателем ЕАЭС Россией и Арменией повышают вес Армении, предоставляя Еревану возможность выступать от имени ЕАЭС. Таким образом, по его оценкам, как двустороннее сотрудничество с Москвой, так и сотрудничество в рамках ЕАЭСв свою очередь содействует углублению армяно-иранских отношений.

Находящийся 27-28 февраля с визитом в Иране премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с высшим политическим и духовным руководством страны. По итогам состоявшихся 27 февраля переговоров президент ИРИ Хасан Роухани выразил готовность увеличить поставки газа в Армению. По его словам, новые поставки газа позволят расширить бартер "электричество на газ" между Арменией и Ираном. Тегеран также готов обсудить трехстороннее сотрудничество для экспорта газа в Грузию, транзитом через Армению. По части сотрудничества в области энергетики сторонами были рассмотрены возможности энергетического коридора Иран-Армения-Грузия-Россия, транспортно-логистического от Персидского залива к Черному морю.

Комментируя возможные последствия реакции США на углубление армяно-иранской повестки, иранист заметил, что многовековое сотрудничество между Арменией и Ираном практически не оставляет Вашингтону шансов каким-то образом противостоять данному процессу.

“Речь идет об обширном политическом, торгово-экономическом, культурном взаимодействии, общности наших народов. Очень важно, что в основе политического сближения наших стран лежат аналогичные позиции по целому ряду ключевых проблем в международных отношениях. Сотрудничество в международных организациях и как показал визит Никола Пашиняна в ИРИ, двустороннем, самом высоком уровне”, - подытожил иранист.

По оценкам торгового атташе Ирана в Армении Мохсена Рахими, по итогам 2018 года товарооборот между Ираном и Арменией достиг $364 млн, что является беспрецедентным показателем с 1991 года. $269 млн. от этого объема пришлось на долю иранского экспорта в Армению.