Пятница, 1 Марта 2019 14:44

АрмИнфо. В сложившейся новой ситуации открываются новые возможности для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, партнер в российской юридической фирме Джеймс Уорлик.

"Кажется, президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает, что открываются новые возможности. Убежден, в этих условиях сопредседатели работают по части организации официального саммита между главами двух государств", - отметил Уорлик.

Уорлик, который сейчас в Вашингтоне представляет крупнейшую компанию <Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры>, основанную однокурсником и другом президента России Владимира Путина - Николаем Егоровым, подчеркивает, что не разделяет мнение о том, что официальная Москва не заинтересована в урегулировании карабахского конфликта.

"Работая на протяжении трех лет сопредседателем, не увидел доказательства этому. Наоборот, работал с правительством России, видел их заинтересованность в деле урегулирования. И скажу, что это логично: у России существует множество других проблем в мире и Москва не хотела бы, чтобы близ ее границ, между ее традиционными друзьями - Арменией и Азербайджаном - конфликт обострился", - отметил Уорлик.

"Голосу Америки" также напомнил, что ранее другой представитель США в Минской группе ОБСЕ Ричард Хогланд заявил, что в России есть силы, которые не заинтересованы в полном урегулировании карабахского конфликта, поскольку в результате этого Кремль лишится важного рычага воздействия на Ереван и Баку.

По словам Уорлика, со временем конфликт становится более опасным. "Посему, необходимо его урегулировать как можно раньше. А на ваш взгляд, желает ли еще одно поколение армян жить под этими тучами? Безусловно, нет. То же самое касается и азербайджанцев, на самом ли деле вы думаете, что народ Азербайджана хочет передать эту проблему последующим поколениям? Безусловно, нет", - отметил Уорлик.

Принципы урегулирования конфликта, по его словам, в основном неизменны и хорошо известны. Сейчас они включены в документ "План Лаврова", который, однако, Уорлик предпочитает не называть именем Сергея Лаврова. "Эти принципы не являются государственной тайной. Контуры урегулирования обсуждались на протяжении лет и от сторон требуются лишь решительные шаги для продвижения вперед", -резюмировал Уорлик.