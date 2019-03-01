Пятница, 1 Марта 2019 14:36

АрмИнфо - БЕЛТА. Беларусь никогда не была нахлебником у России и не будет. Это Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул сегодня на встрече с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. Когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов", - заявил Александр Лукашенко.

По словам Президента, Россия выдала Беларуси кредит на строительство атомной электростанции под 4,8%, а Вьетнаму - меньше 3%, Армении - тоже меньше 3%. "Почему? - задал вопрос глава государства. - Вот недавно мы вернули Грефу (председатель правления Сбербанка России. - Прим. БЕЛТА) кредит, который выдали под поручительство "Беларуськалия" под 9% на сумму около $600 млн. Мы пытались договориться: время прошло, проценты упали. Давайте договоримся на тех условиях, как нам "враги" наши западные кредиты выдают - под 2%, или КНР - тоже под 2%. Нам отказали, тогда я поручил правительству немедленно изыскать средства, вплоть до золотовалютных резервов, и вернуть банку эти деньги". "Что банк выиграл? Он размещал, получал проценты. Вы выдали нам кредит и каждый день говорите, что мы дали кредиты этим нахлебникам. Так мы $1 млрд в год платим по всем процентам. Американцы дают России $10 млн за те $200 млрд или сколько, которые вы там храните. И потом, под какой процент Россия в Америке держит свои миллиарды долларов? Меньше 1%", - отметил глава государства.

"За какой вопрос ни возьмись, куда ни кинь - везде клин. И специалисты, и руководство нашей страны это знают, но мы не погружаем народ в это. Это наши вопросы, мы должны их решать, но решать их надо, они лежат на поверхности", - продолжил он.

Александр Лукашенко добавил, что в Сочи Президент России начал говорить, что страна помогает Беларуси кредитами, отметив при этом, что проблем с выплатами по процентам нет, в Беларуси очень дисциплинированные в исполнении своих обязательств люди. "Так везде, особенно по деньгам. И я был вынужден сказать: поскольку мы финишное производство, на предприятиях, с которыми в России завязана наша экономика, работает больше 10 млн человек, а с семьями - больше 40 млн. Поэтому, поддерживая конечного производителя, а для вас экономика Беларуси - это конечный производитель, вы поддерживаете и свои предприятия. Так даже ваши либералы говорят", - подчеркнул глава государства.